Кашапова (Пахальчук) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашапова (Пахальчук) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1933

Дата смерти

06.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1963

Сын: Кашапов Ильгиз

Отец ребёнка: Кашапов Миннахмет

Нижний Таканыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.07.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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