Кашапова (Пахальчук) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1933
Дата смерти06.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1963
Сын: Кашапов Ильгиз
Отец ребёнка: Кашапов Миннахмет
Нижний Таканыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.07.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)