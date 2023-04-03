Кораблева (Трифонова) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1979
Сын: Кораблев Денис Александрович
Отец ребёнка: Кораблев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
27.01.1983
Сын: Кораблев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кораблев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край