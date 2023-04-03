Кораблева (Трифонова) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Трифонова) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1979

Сын: Кораблев Денис Александрович

Отец ребёнка: Кораблев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
27.01.1983

Сын: Кораблев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кораблев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблев Александр Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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