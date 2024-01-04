Аладин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Аладина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Аладина Анисья Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Аладина Анисья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аладина Анисья Макаровна
Смерть
Неизвестно