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Аладин Василий Иванович

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909

Отец: Аладин Иван Агапович

Мать: Аладина Александра Алексеевна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Аладина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Аладина Анисья Макаровна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Аладина Анисья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аладина Анисья Макаровна

Смерть
Неизвестно
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