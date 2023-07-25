Светличная (Пашко) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Пашко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Игнатенко Мария Христофоровна
Отец ребёнка: Светличный Христофор Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1882
Сын: Светличный Владимир Христофорович
Отец ребёнка: Светличный Христофор Федорович
Смерть
1889