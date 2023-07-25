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Светличная (Пашко) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Пашко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Муж: Светличный Христофор Федорович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Игнатенко Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Светличный Христофор Федорович

Рождение ребёнка
18.05.1882

Сын: Светличный Владимир Христофорович

Отец ребёнка: Светличный Христофор Федорович

Смерть
1889