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Носаль Иван

Место рождения

Дубинцы, Вороновский район, Гродненская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Носаль-Носалев Антон

Мать: Марьянна (Маряна Мацсясовна)

Дубинцы, Вороновский район, Гродненская область
Бракосочетание
05.06.1871

Жена: Носаль-Носалй Екатерина

Рождение ребёнка
16.06.1872

Сын: Носаль Иван

Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина

Пилюнцы, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Носаль Иосиф

Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина

Пилюнцы, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Носаль Викентий

Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина

Пилюнцы, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
20.07.1877

Сын: Носаль Адам

Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина

Пилюнцы, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.03.1883

Дочь: Марьяна

Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина

Пилюнцы, Вороновский район, Гродненская область
Смерть
19.11.1916
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