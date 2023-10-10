Носаль Иван
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти19.11.1916
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Носаль-Носалев Антон
Бракосочетание
05.06.1871
Жена: Носаль-Носалй Екатерина
Рождение ребёнка
16.06.1872
Сын: Носаль Иван
Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина
Рождение ребёнка
30.07.1874
Сын: Носаль Иосиф
Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина
Рождение ребёнка
12.07.1876
Сын: Носаль Викентий
Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина
Рождение ребёнка
20.07.1877
Сын: Носаль Адам
Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина
Рождение ребёнка
08.03.1883
Дочь: Марьяна
Мать ребёнка: Носаль-Носалй Екатерина
Смерть
19.11.1916