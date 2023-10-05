Туманов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Туманова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Туманова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
После 1937
Сын: Туманов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист паровоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно