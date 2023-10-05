Туманов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманов Николай Николаевич

Туманов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Туманов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Налейка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Туманова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Налейка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Туманова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Налейка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1937

Сын: Туманов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Ивановна

Налейка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист паровоза
Место жительства
Неизвестно
Налейка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close