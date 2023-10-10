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Юшин Антон Лазарев

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Юшина Варвара Леонтьева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
14.01.1899

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Юшина Варвара Леонтьева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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