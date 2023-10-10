Юшин Антон Лазарев
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896
Жена: Юшина Варвара Леонтьева
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
14.01.1899
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Юшина Варвара Леонтьева
Смерть
Неизвестно