Кудрявцева Маланья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Маланья Яковлева

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Место рождения

поч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Овдотья Кириллова

Отец ребёнка: Кудрявцев Кирилл Максимов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Кирилл Максимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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