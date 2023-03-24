Karppinen Toivo
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения15.05.1904
Дата смерти03.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1904
Отец: Karppinen Juhana Pekanpoika
Мать: Anna Antintytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
03.06.1904
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя