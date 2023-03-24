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Karppinen Toivo

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Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

15.05.1904

Дата смерти

03.06.1904

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1904

Отец: Karppinen Juhana Pekanpoika

Мать: Anna Antintytär

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
03.06.1904
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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