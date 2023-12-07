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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ринат
1965 г.р.
Дети
Даниил
1993 г.р.
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Сын:
Даниил
Отец ребёнка:
Ринат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ринат
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