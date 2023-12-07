Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

1993 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Сын: Даниил

Отец ребёнка: Ринат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ринат

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close