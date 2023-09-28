Туев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1912
Дата смерти16.05.1973
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912
Отец: Туев Сергей Федорович
Мать: Туева Матрёна Викуловна
Рождение ребёнка
09.05.1939
Сын: Туев Виктор Иванович
Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
09.01.1941
Дочь: Туева Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
27.10.1943
Дочь: Туева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
08.11.1952
Дочь: Дерюгина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна
Смерть
16.05.1973