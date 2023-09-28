Туев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1912

Дата смерти

16.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Туев Сергей Федорович

Мать: Туева Матрёна Викуловна

Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Туев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна

Рождение ребёнка
09.01.1941

Дочь: Туева Нелли Ивановна

Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна

Рождение ребёнка
27.10.1943

Дочь: Туева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна

Рождение ребёнка
08.11.1952

Дочь: Дерюгина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Туева Анастасия Платоновна

Смерть
16.05.1973
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