Киселев Николай Михайлович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Николай Михайлович ?

Киселев Николай Михайлович ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Киселев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Киселев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1909

Дочь: Севастьянова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Батюкова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Киселева Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close