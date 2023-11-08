Киселев Николай Михайлович ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Киселев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1909
Дочь: Севастьянова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Батюкова Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Киселева Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно