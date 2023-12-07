Динара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДинара

Динара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

2010 г.р.
2016 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Сын: Рустам

Отец ребёнка: Рамиль

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Рамиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамиль

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close