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Динара
Динара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1987
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Рамиль
1981 г.р.
Дети
Рустам
2010 г.р.
Эмилия
2016 г.р.
Добавил:
РА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2010
Сын:
Рустам
Отец ребёнка:
Рамиль
Рождение ребёнка
2016
Дочь:
Эмилия
Отец ребёнка:
Рамиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Рамиль
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