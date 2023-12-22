Полонянкин Василий Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкин Василий Евфимович

Полонянкин Василий Евфимович

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.02.1877

Дата смерти

10.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877

Отец: Полонянкин Евфимий (Ефим) Кондратьевич

Мать: Полонянкина Екатерина Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Полонянкина Фекла Леонтьевна

Рождение ребёнка
?.12.1903

Сын: Полонянкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1906

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Полонянкин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Полонянкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой из крестьян
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.08.1910
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close