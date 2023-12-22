Полонянкин Василий Евфимович
Место рождения
Дата рождения28.02.1877
Дата смерти10.08.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877
Бракосочетание
19.01.1903
Рождение ребёнка
?.12.1903
Сын: Полонянкин Федор Васильевич
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.11.1906
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Полонянкин Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.08.1909
Сын: Полонянкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Леонтьевна
Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой из крестьян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1910