Носкова (Сорокина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Сорокина) Варвара Михайловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.05.1892

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

1913 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1892

Отец: Сорокин Михаил Игнатьевич

Мать: Сорокина-Яшина Анисья Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.05.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1910

Муж: Носков Дмитрий Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
26.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951
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