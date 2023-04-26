Балашев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Балашева Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Балашева Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Балашева Параскева Васильева
Работа или профессия
Неизвестно