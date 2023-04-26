Балашев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашев Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашев Сергей Семенович

Мать: Балашева Варвара Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Балашева Параскева Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Балашева Параскева Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Балашева Параскева Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
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