Балашева Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашева Параскева Васильева

Балашева Параскева Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Балашев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Балашев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Балашев Алексей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close