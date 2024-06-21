Гилёва Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилев Николай Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сульг (Гилёва) Елена
Отец ребёнка: Гилев Николай Андреевич