Гиззатуллина Гульджехан Шайсултановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шайсултан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гиззатуллина) Гульджахар Фатыховна
Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиззатуллин Ильдус Фатыхович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиздатуллин Расих Фатыхович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович
Рождение ребёнка
01.04.1938
Сын: Гиззатуллин Альберт Фатыхович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович
Смерть
1975