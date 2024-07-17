Гиззатуллина Гульджехан Шайсултановна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гиззатуллина Гульджехан Шайсултановна

Место рождения

Тогашево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шайсултан

Мать: не указана

Тогашево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гиззатуллина) Гульджахар Фатыховна

Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиздатов Фарит Фатыхович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиззатуллин Ильдус Фатыхович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиздатуллин Расих Фатыхович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1938

Сын: Гиззатуллин Альберт Фатыхович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Фатых (Мухамметфатых) Гиззатуллович

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1975

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