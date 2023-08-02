Белай Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белай Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белай Василий Никитич

Мать: Белай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край