Тимофеева Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: Афанасьев Михаил
Мать: Афанасьева Тамара
Рождение ребёнка
21.03.1984
Сын: Тимофеев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Семенович
Рождение ребёнка
07.01.1987
Сын: Тимофеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Семенович
Рождение ребёнка
13.08.1997
Дочь: Зуева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Семенович