Тимофеева Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: Афанасьев Михаил

Мать: Афанасьева Тамара

Рождение ребёнка
21.03.1984

Сын: Тимофеев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Семенович

Рождение ребёнка
07.01.1987

Сын: Тимофеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Семенович

Рождение ребёнка
13.08.1997

Дочь: Зуева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Семенович

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