Матвиевская Устинья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиевская Устинья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвиевский Андрей Степанович

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GM-T?i=411&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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