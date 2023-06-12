Иванова Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Оксана

Иванова Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1963

Сын: Иванов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Дмитриевич

Смерть
Неизвестно