Иванова Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1963
Сын: Иванов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно