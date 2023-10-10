Рогозин Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Рогозина Ульяна Савична
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1875
Сын: Рогозин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Рогозина Ульяна Савична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогозина Феона Павловна
Смерть
Неизвестно