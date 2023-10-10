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Рогозин Федор Егорович

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Рогозин Егор Иванович

Мать: Рогозина Степанида Федоровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Рогозин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Рогозина Ульяна Савична

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1875

Сын: Рогозин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Рогозина Ульяна Савична

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Феона Павловна

Смерть
Неизвестно
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