Марина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Матюхов Авраамий Стефанов

Отец ребёнка: Матюхов Стефан Никитин

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1820

Сын: Матюхов Парфен Стефанов

Отец ребёнка: Матюхов Стефан Никитин

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхов Стефан Никитин

Смерть
Неизвестно
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