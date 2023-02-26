Марина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Матюхов Авраамий Стефанов
Отец ребёнка: Матюхов Стефан Никитин
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1820
Отец ребёнка: Матюхов Стефан Никитин
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно