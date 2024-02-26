Бонадысенко Захарий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонадысенко Захарий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: Бонадысенко Александр Антонович

Мать: Бонадысенко Аа Жена Марина Иустинова

Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Бонадысенко Павел Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Бонадысенко Андрей Захарьевич

Мать ребёнка: Бонадысенко Зах А Жена Евдокия Остаповна

Трактово-Курзан, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.08.1915

Сын: Бонадысенко Александр Захарьевич

Мать ребёнка: не указана

Трактово-Курзан, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бонадысенко Жена Захария Евдокия Евстафьева

Смерть
Неизвестно
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