Бонадысенко Захарий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Бонадысенко Павел Захарьевич
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Бонадысенко Андрей Захарьевич
Мать ребёнка: Бонадысенко Зах А Жена Евдокия Остаповна
Рождение ребёнка
28.08.1915
Сын: Бонадысенко Александр Захарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно