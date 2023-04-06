Кощеев Афанасий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Кощеев Володимир Анисимов
Мать: Кощеева Ксения Козьмина
Бракосочетание
После 1834
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Кощеева Александра Феофилактова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кощеева Александра Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Матрона Симонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852