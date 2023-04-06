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Кощеев Афанасий Владимирович

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1776

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кощеев Володимир Анисимов

Мать: Кощеева Ксения Козьмина

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
После 1834

Жена: Кощеева Александра Феофилактова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Кощеева Александра Феофилактова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кощеев Тит Афанасьевич

Мать ребёнка: Кощеева Александра Феофилактова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Матрона Симонова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1852
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