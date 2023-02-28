Кощеев Тит Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
?.08.1861
Сын: Кощеев Феодор Титов
Мать ребёнка: Кощеева Елена Трофимова
Бракосочетание
После 1861
Рождение ребёнка
05.02.1864 ст.
Дочь: Кощеева Агафия Титова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова
Рождение 5.02.1864 , крещение 8.02 Имя новорожденного Агафия поч. Киселевский крестьянин Тит Афонасиев Кощеев и законная жена Матрона Панфилира оба православные Восприемник (ца) того же починка крн... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1865 ст.
Дочь: Кощеева Марфа Титова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова
Рождение 28.06.1865 , крещение 29.06 Имя новорожденного Марфа поч. Киселевский крестьянин Тит Афанасиев кощеев и законная жена Матрона панфилова оба православные Восприемник (ца) того же починка крн ... Показать все
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кощеев Михаил Титов
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова
Рождение ребёнка
06.01.1877 ст.
Дочь: Татьяна Титова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова
Рождение 6.01.1877 , крещение 9.01 Имя новорожденного Татьяна поч. Киселёвский крестьянин Тит Афанасиев Кощеев и законная жена Матрона Памфилова оба православные Восприемник (ца) того же починка вдов... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1880
Дочь: Ксения Титова
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова
Рождение 11.01.1880 , крещение 13.01 Имя новорожденного Ксения поч. Киселёвский крестьянин Тит Афанасиев Кощеев и законная жена Матрона Памфилова оба православные Восприемник (ца) того же починка крн... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1883
Сын: Кощеев Симион Титов
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова
Рождение 15.07.1883 , крещение 17.07 Имя новорожденного Симеон поч. Киселёвский крестьянин Тит Афанасиев Кощеев и законная жена Матрона Памфилова оба православные Восприемник (ца)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Елена Трофимова
Смерть
Неизвестно