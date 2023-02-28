Кощеев Тит Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Тит Афанасьевич

Кощеев Тит Афанасьевич

avatar

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кощеев Афанасий Владимирович

Мать: Кощеева Александра Феофилактова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1861

Сын: Кощеев Феодор Титов

Мать ребёнка: Кощеева Елена Трофимова

Бракосочетание
После 1861

Жена: Кощеева Матрона Панфилова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1864 ст.

Дочь: Кощеева Агафия Титова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 5.02.1864 , крещение 8.02 Имя новорожденного Агафия поч. Киселевский крестьянин Тит Афонасиев Кощеев и законная жена Матрона Панфилира оба православные Восприемник (ца) того же починка крн... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1865 ст.

Дочь: Кощеева Марфа Титова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 28.06.1865 , крещение 29.06 Имя новорожденного Марфа поч. Киселевский крестьянин Тит Афанасиев кощеев и законная жена Матрона панфилова оба православные Восприемник (ца) того же починка крн ... Показать все
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кощеев Михаил Титов

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова

Рождение ребёнка
06.01.1877 ст.

Дочь: Татьяна Титова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 6.01.1877 , крещение 9.01 Имя новорожденного Татьяна поч. Киселёвский крестьянин Тит Афанасиев Кощеев и законная жена Матрона Памфилова оба православные Восприемник (ца) того же починка вдов... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1880

Дочь: Ксения Титова

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 11.01.1880 , крещение 13.01 Имя новорожденного Ксения поч. Киселёвский крестьянин Тит Афанасиев Кощеев и законная жена Матрона Памфилова оба православные Восприемник (ца) того же починка крн... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1883

Сын: Кощеев Симион Титов

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Панфилова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 15.07.1883 , крещение 17.07 Имя новорожденного Симеон поч. Киселёвский крестьянин Тит Афанасиев Кощеев и законная жена Матрона Памфилова оба православные Восприемник (ца)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Елена Трофимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close