Судомоева Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1985
Дочь: Чистякова Анастасия Леонидовна
Отец ребёнка: Чистяков Леонид
Рождение ребёнка
06.03.1987
Сын: Судомоев Сергей Борисович
Отец ребёнка: Судомоев Борис Данилович
С. Красное, Краснодарский край, Кущевский район