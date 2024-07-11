Судомоева Галина Федоровна 25.02.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСудомоева Галина Федоровна

Судомоева Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1964

Отец: Потий Леонид Григорьевич

Мать: Смирнова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судомоев Борис Данилович

Рождение ребёнка
16.07.1985

Дочь: Чистякова Анастасия Леонидовна

Отец ребёнка: Чистяков Леонид

Рождение ребёнка
06.03.1987

Сын: Судомоев Сергей Борисович

Отец ребёнка: Судомоев Борис Данилович

С. Красное, Краснодарский край, Кущевский район

Мы используем куки для улучшения работы сайта.