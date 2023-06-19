Lasn Johannes
Место рождения
Дата рождения11.01.1890 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890 ст.
Отец: Lasn Aabram
Мать: Lasn Anu
Гражданство
22.01.1922
эстонское гражданство
Место жительства
До 1922
Зыряновский рудник Усть-Каменогорский уезд Семипалатинская обл.
Работа или профессия
До 1922
Зыряновский рудник Усть-Каменогорский уезд Семипалатинская обл.
Рождение ребёнка
27.08.1927
Дочь: Hinrikson Hilja
Мать ребёнка: Lasn Elise
Рождение ребёнка
24.11.1928
Сын: Lasn Tõnis
Мать ребёнка: Lasn Elise
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lasn неизветно
Мать ребёнка: Lasn Elise
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rava ?
Мать ребёнка: Lasn Elise
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lasn Elise
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lasn Ada
Смерть
1972