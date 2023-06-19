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Lasn Johannes

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Место рождения

Синди, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

11.01.1890 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890 ст.

Отец: Lasn Aabram

Мать: Lasn Anu

Синди, Tori vald, Pärnu maakond
Гражданство
22.01.1922
эстонское гражданство
Место жительства
До 1922
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Зыряновский рудник Усть-Каменогорский уезд Семипалатинская обл.
Работа или профессия
До 1922
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Зыряновский рудник Усть-Каменогорский уезд Семипалатинская обл.
Рождение ребёнка
27.08.1927

Дочь: Hinrikson Hilja

Мать ребёнка: Lasn Elise

Таали, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
24.11.1928

Сын: Lasn Tõnis

Мать ребёнка: Lasn Elise

Таали, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lasn неизветно

Мать ребёнка: Lasn Elise

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rava ?

Мать ребёнка: Lasn Elise

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lasn Elise

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lasn Ada

Смерть
1972
Синди, Tori vald, Pärnu maakond