Низельник (Шевченкова) Васса Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1868
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: Низельник Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1870
Сын: Низельник Захарий Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1873
Дочь: Низельник Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1876
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1879
Дочь: Низельник Варвара Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.01.1885
Рождение ребёнка
11.03.1885
Сын: Яблочанский Григорий Устинович
Отец ребёнка: Яблочанский Устин Данилович
Смерть
Неизвестно