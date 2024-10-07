Низельник (Шевченкова) Васса Прокопьевна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низельник (Шевченкова) Васса Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1868

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1869

Дочь: Низельник Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.1870

Сын: Низельник Захарий Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1873

Дочь: Низельник Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1876

Сын: Низельник Петр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1879

Дочь: Низельник Варвара Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.01.1885

Муж: Яблочанский Устин Данилович

Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Яблочанский Григорий Устинович

Отец ребёнка: Яблочанский Устин Данилович

Смерть
Неизвестно

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