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Никита Андреев

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Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1795

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Устина Семёнова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1796

Сын: Флор Никитин

Мать ребёнка: Устина Семёнова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1798

Дочь: Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Устина Семёнова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Семёнова

Смерть
Неизвестно
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