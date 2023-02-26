Никита Андреев
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1795
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Устина Семёнова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1796
Сын: Флор Никитин
Мать ребёнка: Устина Семёнова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1798
Дочь: Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Устина Семёнова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Семёнова
Смерть
Неизвестно