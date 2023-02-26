Устина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1795
Сын: Семён Никитин
Отец ребёнка: Никита Андреев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1796
Сын: Флор Никитин
Отец ребёнка: Никита Андреев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1798
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Никита Андреев
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Андреев
Смерть
Неизвестно