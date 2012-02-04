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Бурашникова Полина Сергеевна
Бурашникова Полина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.2012
Пол
Женский
Отец
Бурашников Сергей Владимрович
1986 г.р.
Мать
Бурашникова Ирина Евгеньевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2012
Отец:
Бурашников Сергей Владимрович
Мать:
Бурашникова Ирина Евгеньевна
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