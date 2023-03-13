Щипакина Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1891
Дочь: Щипакина Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1893
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Иванъ