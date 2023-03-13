Щипакина Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Пелагея Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1891

Дочь: Щипакина Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1893

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Иванъ

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