Полянских Татьяна Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских Татьяна Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1912

Сын: Полянских Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Полянских Алексей Тимофеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянских Алексей Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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