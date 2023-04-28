Шабардин Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабардин Петр Михайлович
Мать: Шабардина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.?
Дочь: Шабардина Алена Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.?
Сын: Шабардин Станислав Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабардина Дина