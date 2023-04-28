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Шабардин Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабардин Петр Михайлович

Мать: Шабардина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.?

Дочь: Шабардина Алена Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.?

Сын: Шабардин Станислав Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабардина Дина