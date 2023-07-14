Николай Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1875 ст.

Отец: Ефрем Васильевич

Мать: не указана

Крещение
04.12.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Андрей Пантелеев Оброскин из Леднево и девица Пелагея Георгиева из деревни Мостовой.
Смерть
Неизвестно