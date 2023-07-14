Николай Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1875 ст.
Отец: Ефрем Васильевич
Мать: не указана
Крещение
04.12.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Андрей Пантелеев Оброскин из Леднево и девица Пелагея Георгиева из деревни Мостовой.
Смерть
Неизвестно