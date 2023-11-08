Абхаликов Садык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абхаликов Садык

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдельхалик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1935

Дочь: Зарипова Дагия Садыковна

Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Мухаметситдык Садыкович

Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскарова Зайтуна Садыковна

Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрарова Сагира Садыковна

Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна

Смерть
Неизвестно
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