Абхаликов Садык
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдельхалик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1935
Дочь: Зарипова Дагия Садыковна
Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Мухаметситдык Садыкович
Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аскарова Зайтуна Садыковна
Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрарова Сагира Садыковна
Мать ребёнка: Абхаликова Хаира Сарвартдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно