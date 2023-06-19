Шустова (Пояркова) Екатерина Антонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1801
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шустов Тимофей Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно