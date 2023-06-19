Шустова (Пояркова) Екатерина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустова (Пояркова) Екатерина Антонова

Шустова (Пояркова) Екатерина Антонова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1801

Муж: Шустов Тимофей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шустов Тимофей Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно