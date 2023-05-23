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(Хрущёва) ИРИНА СЕРГЕЕВНА
(Хрущёва) ИРИНА СЕРГЕЕВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Пол
Женский
Отец
Хрущёв СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ
1870 г.р.
Мать
Хрущёва (Худякова) КСЕНИЯ ИВАНОВНА
1872 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Хрущёв СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ
Мать:
Хрущёва КСЕНИЯ ИВАНОВНА
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