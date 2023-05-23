(Хрущёва) ИРИНА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрущёва) ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хрущёв СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ

Мать: Хрущёва КСЕНИЯ ИВАНОВНА