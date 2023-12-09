Смородинов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.2015

Дочь: Ева Юрьевна

Мать ребёнка: Смородинова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
07.08.2017

Дочь: София Юрьевна

Мать ребёнка: Смородинова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
14.03.2021

Сын: Смородинов Герман Юрьевич

Мать ребёнка: Смородинова Евгения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородинова Евгения Владимировна

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