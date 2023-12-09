Смородинов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.2015
Дочь: Ева Юрьевна
Мать ребёнка: Смородинова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
07.08.2017
Дочь: София Юрьевна
Мать ребёнка: Смородинова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
14.03.2021
Сын: Смородинов Герман Юрьевич
Мать ребёнка: Смородинова Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно