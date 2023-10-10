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Семенова Анна Козмина

Место рождения

Лонгасы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1879

Отец: Козьма Федоров Романов

Мать: Анастасия Евсегниева

Лонгасы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
14.01.1898

Муж: Семенов Дмитрий Лукин

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Семенов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин

Смерть
Неизвестно
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