Семенова Анна Козмина
Место рождения
Дата рождения07.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1879
Отец: Козьма Федоров Романов
Мать: Анастасия Евсегниева
Бракосочетание
14.01.1898
Рождение ребёнка
19.12.1907
Сын: Семенов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Лукин
Смерть
Неизвестно