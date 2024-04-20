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Павлова Наталья Андреевна

Место рождения

Борисово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Андрей Степанович

Мать: не указана

Борисово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Павлова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Тарханка, Путятинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1826

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Тарханка, Путятинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1828 ст.

Дочь: Павлова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Тарханка, Путятинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Павлов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Тарханка, Путятинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Павлова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Тарханка, Путятинская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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