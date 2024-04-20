Павлова Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Андрей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Павлова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1826
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1828 ст.
Дочь: Павлова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Павлов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Павлова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно