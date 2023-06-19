Немиров Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немиров Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиров Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиров Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немиров Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно