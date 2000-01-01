Кирей Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирей Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодора Киреева

Мать ребёнка: Ксения Игнатьева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Киреев

Мать ребёнка: Ксения Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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