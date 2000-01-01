Кирей Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодора Киреева
Мать ребёнка: Ксения Игнатьева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Киреев
Мать ребёнка: Ксения Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Игнатьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно