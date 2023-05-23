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Krogius Paul Jakobsson

Место рождения

Viipuri, Viipuri, Finland

Дата рождения

01.01.1649

Дата смерти

24.02.1705

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1649

Отец: Эриксон Якоб

Мать: Эриксон Элизабет

Viipuri, Viipuri, Finland
Рождение ребёнка
19.02.1689

Сын: Krogius Paul (Пауль Крогиус) (Пауль Крогиус)

Мать ребёнка: Крогиус Мария

Советский, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крогиус Мария

Rautu, Viipuri, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Komminister, Komministeri Johanneksessa
Смерть
24.02.1705
Советский, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область