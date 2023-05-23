Krogius Paul Jakobsson
Место рожденияViipuri, Viipuri, Finland
Дата рождения01.01.1649
Дата смерти24.02.1705
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1649
Отец: Эриксон Якоб
Мать: Эриксон Элизабет
Viipuri, Viipuri, Finland
Рождение ребёнка
19.02.1689
Сын: Krogius Paul (Пауль Крогиус) (Пауль Крогиус)
Мать ребёнка: Крогиус Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крогиус Мария
Rautu, Viipuri, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Komminister, Komministeri Johanneksessa
Смерть
24.02.1705