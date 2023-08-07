Гугученков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугученков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1916 ст.

Дочь: Гугученкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Гугученкова Акилина Павловна

Забново, Покровская волость, Юхновский уезд
Воспреемники Павел Романович и Евдокия Петровна. Всегда праздновали др 16 апреля.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гугученкова Акилина Павловна

Смерть
Неизвестно
Забново, Покровская волость, Юхновский уезд
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