Гугученков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1916 ст.
Дочь: Гугученкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Гугученкова Акилина Павловна
Воспреемники Павел Романович и Евдокия Петровна. Всегда праздновали др 16 апреля.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно