Матикайнен (Вихолайнен) Кристина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Вихолайнен) Кристина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Вихолайнен Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1793

Дочь: Хуопалайнен Мария Фридриховна

Отец ребёнка: Матикайнен Фридрих Матвеевич

Рождение ребёнка
29.12.1800

Сын: Матикайнен Абрам Фридрихович

Отец ребёнка: Матикайнен Фридрих Матвеевич

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Фридрих Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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