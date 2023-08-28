Матикайнен (Вихолайнен) Кристина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Вихолайнен Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1793
Дочь: Хуопалайнен Мария Фридриховна
Отец ребёнка: Матикайнен Фридрих Матвеевич
Рождение ребёнка
29.12.1800
Сын: Матикайнен Абрам Фридрихович
Отец ребёнка: Матикайнен Фридрих Матвеевич
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно