Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Заева Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Заева Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Заева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Заев Иван Федорович
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Заева Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Заева Евфросинья Федоровна
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1916
Дочь: Заева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
02.09.1918
Сын: Заев Иван Феодорович
Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заев Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно