Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Заева Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Заева Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Заева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Заев Иван Федорович

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Заева Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Заев Василий Федорович

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Заев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Заева Евфросинья Федоровна

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1916

Дочь: Заева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.09.1918

Сын: Заев Иван Феодорович

Отец ребёнка: Заев Федор Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заев Федор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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